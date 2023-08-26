Політика

Бої за Роботино: російським військам не вистачає поповнень

26 Серпня 2023 17:12
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ЗСУ продовжують наступати в районі села Роботине на заході Запорізької області, пише у своєму зведенні Американський Інститут вивчення війни (ISW).

Посилаючись на пост телеграм-каналу “Білоруський силовик”, ISW пише, що російські війська ведуть бої на півдні села, де їм не вистачає поповнень після втрат.

У п’ятницю український генштаб повідомив, що ЗСУ досягли успіхів на напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка (5-13 км на південь від Оріхова) та Мала Токмачка-Очеретувате (9-25 км на південний схід від Оріхова).

У суботу, за повідомленнями Генштабу, російська авіація завдала ударів у районах Малої Токмачки, Роботине та Новоданилівки Запорізької області.

Про просування українських військ у ранковому зведенні генштабу не повідомляється.

У п’ятницю російські та українські телеграм-канали повідомили, що в районі Роботино нібито було збито штурмовик Су-25, демонструючи відеозапис.

Точних даних про належність літака немає, як немає і підтвердження того, що в цьому районі було збито літак. За відеозаписом зробити висновок про приналежність літака важко, сам факт падіння на ньому не відображено – у момент падіння він ховається за деревами, через які потім піднімається дим.

У п’ятницю американський телеканал CNN передав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони Росії на південному фронті в Запоріжжі і розширюють війська у напрямку стратегічного міста Токмак, яке є важливим вузол у системі російської оборони.

Від Роботино до Токмака прямий приблизно 20 кілометрів. ISW опублікував у своєму твіттері карту рубежів оборони російської армії у південній частині фронту. Судячи з неї, після прориву першої лінії оборони ЗСУ перед тим, як дійти до Токмака, доведеться проривати ще два рубежі. Сам Токмак, згідно з картою, також оточений лінією оборони.

Минулого вівторка Київ заявив, що українська армія увійшла до села Роботине у Запоріжжі і бої продовжуються на південь від неї.


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