Bloomberg: Грузинська поліція очистила вулиці після другої ночі сутичок

Грузинська поліція і спецназ очистили головний проспект Тбілісі від протестувальників і барикад після другої ночі сутичок, спровокованих заявою правлячої партії про те, що вона відкладе переговори з Європейським Союзом про членство, передає Bloomberg.

Президент Грузії пізно ввечері в п’ятницю попросив спецназ не застосовувати силу проти протестувальників після того, як поліціянти застосували водомети, сльозогінний газ і гумові кулі проти натовпу, поранивши десятки демонстрантів і деяких представників ЗМІ. Саломе Зурабішвілі особисто підійшла до спецпризначенців у столиці і попросила їх не втручатися.

«Поліція, я знаю, що ви робите все можливе, і я хочу подякувати вам за це, але до решти з вас я звертаюся: не піднімайте руки на наших молодих громадян, або будь-кого іншого», – сказала вона в телевізійній промові, яка транслювалася в прямому ефірі телеканалу “Мтаварі ТВ”. «Проявляйте стриманість і виконуйте свій обов’язок. На проспекті Руставелі і в інших містах не відбувається нічого такого, що вимагає вашого втручання або закликає до насильства».

У той час як Зурабішвілі поклала відповідальність за ескалацію зіткнень на керівництво правоохоронних органів, прем’єр-міністр Іраклій Кобахідзе назвав протести «заздалегідь організованими».

Протести почалися після того, як 28 листопада Кобахідзе оголосив, що уряд не буде вести переговори про членство в ЄС до кінця 2028 року, що викликало засудження з боку президента і громадськості.

«Я дуже розлючена тим, що уряд зробив щодо ЄС, – сказала Нана Двалішвілі, агент з нерухомості, яка вийшла на протест у п’ятницю з двома своїми дітьми-підлітками. «Ось чому я прийшла сюди».

У суботу рано вранці поліція повідомила, що було затримано 107 осіб. Щонайменше 13 журналістів були поранені, повідомлялося раніше. Загальна кількість затриманих невідома, повідомляє Асоціація молодих юристів Грузії.

Правляча партія «Грузинська мрія», заснована мільярдером Бідзіною Іванішвілі, перемогла на парламентських виборах у жовтні і продовжила своє 12-річне правління ще на чотири роки. Опозиційні депутати, які підтримують проєвропейську хартію, бойкотують новий парламент, заявляючи про фальсифікації під час голосування.

Після виборів пройшли кілька тижнів мітингів, а правоохоронці двічі розганяли табір опозиції в центрі Тбілісі. Опозиційні блоки закликали своїх прихильників до нових протестів.

Грузія подала заявку на вступ до ЄС у 2022 році разом з Україною та Молдовою, але блок так і не дав офіційної згоди на початок багаторічного процесу переговорів про членство.