Політика

Блінкен оцінив прогрес контрнаступу ЗСУ

6 Вересня 2023 16:35
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блінкен, контрнаступ

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 6 вересня повідомив, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу.

Про це він сказав під час спільної зустрічі із очільником МЗС України Дмитро Кулебою.

Дипломат зазначив, що своїм візитом бажає “продемонструвати тверду підтримку Україні”. 

“Ми бачили хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо подбати про те, щоб в України було те, що їй необхідно не лише для успішного контрнаступу, але й у довгостроковій перспективі, щоби вона мала хороші важелі стримування, сильні оборонні спроможності, щоби агресія не повторилася”, – заявив він.


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