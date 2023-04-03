Суспільство

Білгородським бізнесменам радять будувати укриття та рити окопи

3 Квітня 2023 16:57
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білгород

Підприємцям Білгорода міська влада розіслала листа, в якому наполегливо рекомендується зайнятися організацією для своїх співробітників укриттів та зміцнити стіни офісу “мішками з піском, бетонними блоками та іншими будівельними конструкціями” – як зовні, так і зсередини.

Необхідність таких заходів пояснюється тим, що “зберігаються погрози обстрілів із боку суміжної держави”.

У зв’язку з цим керівникам білгородських підприємств у мерії радять зайнятися будівництвом “укриттів наземного та підземного типу для персоналу (окопів, щілин тощо)”.

Хоча формально лист, підписаний віце-мером Білгорода Ігорем Григоренком, носить рекомендаційний характер, про вжиті заходи керівників просять відзвітувати, надіславши на адресу міської влади листа “в строк до 06.04.2023”, тобто протягом найближчих трьох днів.


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