Барбі, Путін, Сі Цзіньпін: Time назвав претендентів на звання Людина року-2023

Журнал Time оголосив дев’ятьох номінантів на звання “Людина року 2023”. Це постійна традиція видання з 1927 року. Переможця оголосять 6 грудня.

Про це стало відомо з сайту Time.

“Редактори готуються до оголошення «Людини року 2023» за версією Time — щорічного вибору особи, групи або концепції, які мали найбільший вплив на світ протягом попередніх 12 місяців”, — йдеться в повідомленні видання.

Претенденти на звання “Людина року 2023”:

президент Росії Володимир Путін;

співачка Тейлор Свіфт;

король Великої Британії Чарльз ІІІ;

Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;

учасники страйку в Голлівуді;

гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;

прокурори експрезидента США Дональда Трампа;

очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;

глава Китаю Сі Цзіньпін.

У 2022 році “Людиною року” обрали президента Володимира Зеленського і “дух України”.