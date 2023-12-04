Барбі, Путін, Сі Цзіньпін: Time назвав претендентів на звання Людина року-2023

Журнал Time оголосив дев’ятьох номінантів на звання “Людина року 2023”. Це постійна традиція видання з 1927 року. Переможця оголосять 6 грудня.
Про це стало відомо з сайту Time.
“Редактори готуються до оголошення «Людини року 2023» за версією Time — щорічного вибору особи, групи або концепції, які мали найбільший вплив на світ протягом попередніх 12 місяців”, — йдеться в повідомленні видання.
Претенденти на звання “Людина року 2023”:
- президент Росії Володимир Путін;
- співачка Тейлор Свіфт;
- король Великої Британії Чарльз ІІІ;
- Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
- учасники страйку в Голлівуді;
- гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
- прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
- очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
- глава Китаю Сі Цзіньпін.
У 2022 році “Людиною року” обрали президента Володимира Зеленського і “дух України”.