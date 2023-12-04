Суспільство

Барбі, Путін, Сі Цзіньпін: Time назвав претендентів на звання Людина року-2023

4 Грудня 2023 19:30
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Журнал Time оголосив дев’ятьох номінантів на звання “Людина року 2023”. Це постійна традиція видання з 1927 року. Переможця оголосять 6 грудня.

Про це стало відомо з сайту Time.

“Редактори готуються до оголошення «Людини року 2023» за версією Time — щорічного вибору особи, групи або концепції, які мали найбільший вплив на світ протягом попередніх 12 місяців”, — йдеться в повідомленні видання.

Претенденти на звання “Людина року 2023”:

  • президент Росії Володимир Путін;
  • співачка Тейлор Свіфт;
  • король Великої Британії Чарльз ІІІ;
  • Барбі — після успіху однойменної стрічки режисерки Грети Гервіг;
  • учасники страйку в Голлівуді;
  • гендиректор компанії OpenAI Сем Альтман;
  • прокурори експрезидента США Дональда Трампа;
  • очільник Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Павелл;
  • глава Китаю Сі Цзіньпін.

У 2022 році “Людиною року” обрали президента Володимира Зеленського і “дух України”.


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