Apple випустила iOS 16

Увечері 12 вересня Apple випустила нові версії двох своїх операційних систем – iOS 16 та watchOS 9.

Реліз iPad OS 16 цього разу відклали, і аналітики чекають його у жовтні — якраз до другої осінньої презентації, де компанія анонсує кілька нових планшетів. Тоді ж варто чекати і на macOS Ventura.

Цього року Apple прощається з iPhone 7 та 7 Plus . При цьому, судячи з тестів реліз-кандидата на iPhone X та iPhone 8, iOS 16 досить добре оптимізовано на старих моделях.

На iPhone 8 відключені деякі нейромережеві функції (через застарілого процесора), але щонайменше заради частини функцій оновитися варто.

watchOS 9 підтримує всі моделі годинників, починаючи з Series 4, але власники Series 7, 8 і Ultra отримають більше нових циферблатів – через їхню прив’язку до розміру екрану.

Серед нових функцій iOS 16:

Редизайн екрану блокування. Тепер він повністю копіює філософію Apple Watch: ви можете створити собі кілька різних тем і прив’язати до них не лише зображення, а й режими фокусування (відключають частину повідомлень, приховують зайві програми). При цьому iOS 16 навчилася робити гарні шпалери з ваших власних фотографій — для цього використовується нейромережевий алгоритм відсіювання та відокремлення людини від фону.

До налаштувань AirPods тепер набагато простіше дістатися . Раніше доступ до навушників доводилося шукати в надрах Bluetooth.

Нещодавно віддалені фото тепер захищені додатковою перевіркою . Таким чином, ви можете дати розблокований телефон іншій людині, наприклад, щоб показати знімки, але він не зможе побачити кадри з «Кошика» без вашої участі.

Покращене розпізнавання тексту . Тепер його можна розпізнати навіть на відео. Якщо навести телефон на цінник у валюті, він може відразу ж запропонувати перерахувати її за актуальним курсом.