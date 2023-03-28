Акаунти без синього крижика не зможуть голосувати у Twitter, їх не буде у рекомендаціях – Маск

Ілон Маск повідомив у понеділок, що з 15 квітня лише верифіковані користувачі соцмережі Твіттер, що належить йому, матимуть право голосувати під час опитувань. Цей крок, на думку генерального директора, допоможе вирішити проблему великої кількості ботів із штучним інтелектом.

Маск також сказав, що тільки верифіковані облікові записи будуть допускатися до появи у вкладці з рекомендаціями «Для вас» у стрічці Твіттера.

Синій крижик – знак верифікації облікового запису – став платною послугою після придбання соцмережі Маском.

Компанія Twitter не відповіла на прохання Reuters про коментарі.