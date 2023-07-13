Кримінал

В Україні заочно судитимуть ідеолога “русского мира” Дугіна

13 Липня 2023 13:55
5
читать на русском →
дугіна

Офісу Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо російського пропагандиста та ідеолога “русского мира”.

Відомство не називає імені пропагандиста, проте, судячи з фото та більш ранніх повідомлень, йдеться про топ-ідеолога Кремля Олександра Дугіна, пише ЛІГА.

Пропагандиста судитимуть за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також публічних закликів до геноциду (ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 442 Кримінального кодексу).

Згідно з розслідуванням, обвинувачений публічно закликав та поширював матеріали з закликами до зміни території України та її державного кордону, порушення порядку, встановленого Конституцією України та розпалював національну ворожнечу.

Окрім цього він розповсюджував матеріали з публічними закликами до геноциду українського народу, пише Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що з травня 2022 року пропагандист створював та поширював відповідні публікації у забороненій соцмережі “Вконтакте”.

У них він закликав “звільнити всю Україну”, а не “тільки Херсон та Донбас”.

Пропагандист заявляв, що РФ треба створити зі “звільненою” Україною “справжню Імперію” та “православне Царство”.

Окрім цього він виступав за подальшу ескалацію війни та закликав знищити Україну та її мешканців “до останнього”, а також завдавати ракетних ударів по українських містах, зокрема по центру Києва.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
13 Липня 2023 13:36
9

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

13 Липня 2023 14:07
7

Росіяни скинули фугасну бомбу на Зміїний
13 Липня 2023 13:37
9

Росія накопичує піхоту та десант на Куп’янському напрямку
13 Липня 2023 11:20
13

У Генштабі поділились деталями удару по готелю у Бердянську
13 Липня 2023 11:02
3

Російський олігарх Лісін, якого оминули санкції, співпрацює з оборонкою РФ – “Схеми”

Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

НАТО предлагает Украине не корейский вариант раздела страны, а германский

Віктор АЛЄКСЄЄВ

Ми і НАТО

Александр КИРШ

Newsweek: США тайно согласовали российскую агрессию против Украины

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів

Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни

усі думки