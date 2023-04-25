Політика

Убивство пропагандистки Дугіної: РФ заочно заарештувала “українського диверсанта”

25 Квітня 2023 21:15
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росія, дугіна

Учасника “української диверсійно-терористичної групи” Богдана Циганенка заочно заарештовано та оголошено у міжнародний розшук.

Про це пишуть російські пропагандистські медіа.

Басманний суд Москви за клопотанням слідства санкціонував заочний арешт учасника української диверсійно-терористичної групи, який разом із Наталією Вовк готував убивство політолога та журналіста Дарії Дугіної.

“Постановою суду від 24 квітня 2023 року стосовно Циганенка судом обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном на два місяці з моменту його екстрадиції на територію РФ або затримання на території РФ”, – повідомили в пресслужбі.

Проти Циганенка заочно висунуто звинувачення у вбивстві загальнонебезпечним способом за мотивами ненависті. Фігуранта оголошено в міжнародний розшук, уточнили в суді.


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