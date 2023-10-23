Західні ЗМІ пишуть, що до вбивства Дугіної причетна СБУ

До вбивства російської пропагандистки Дарії Дугіної причетні українські спецслужби, які співпрацювали з Центральним розвідувальним управлінням США.

Про це пише газета The Washington Post.

За даними десятків джерел журналістів в українських, американських та західних спецслужбах, для підриву СБУ використали переноску для кішки.

Видання пише, що до цієї операції українські спецслужби готувалася у співпраці з ЦРУ. На підготовку витратили десятки мільйонів доларів, США надали Україні передові системи спостереження і величезний масив розвідданих.

Зазначається, що метою операції була не Дугіна, а її батько – ідеолог “руського міра”, пропагандист Олександр Дугін.

Газета називає атаку “частиною бурхливої тіньової війни України”, зокрема згадавши про підриви Кримського мосту й удари по російських кораблях у Чорному морі. Як пише WP, українські спецслужби розвивали можливості для таких операцій після першого вторгнення Росії у 2014 році.