NYT: США вважають, що за вбивством Дугіної стоять українці

Спецслужби США вважають, що дехто з українського уряду санкціонував вибух замінованого автомобіля під Москвою у серпні, внаслідок якого загинула Дар’я Дугіна.

Про це пише The New York Times.

За словами джерел, Сполучені Штати не брали участі в організації вбивства Дугіної, не надавали розвіддані та не надавали іншої допомоги. Американські чиновники також заявили, що вони не знали про операцію заздалегідь і виступили б проти вбивства, якби з ними проконсультувалися.

Американські джерела вважають, що метою вбивства був Олександр Дугін.

Сполучені Штати стурбовані тим, що такі напади як випадок із Дугіною, хоч і мають високу символічну цінність, мало впливають на результат війни і можуть спровокувати Москву на проведення власних ударів по українським високопосадовцям. Американські чиновники були розчаровані відсутністю прозорості України щодо її військових та таємних планів, особливо на російській землі, пише NYT.

З початку війни служби безпеки України продемонстрували свою здатність проникати до Росії для проведення диверсійних операцій. Вбивство Дугіної, однак, було б однією з найсміливіших операцій на сьогоднішній день – показуючи, що Україна може дуже близько підійти до відомих росіян.

Американські джерела не розкривають ініціаторів вбивства Дугіної в українському уряді. Невідомо також, чи санкціонував місію президент Володимир Зеленський. Офіційні особи США були проінформовані про українські дії, а американська відповідь була дана на умовах анонімності.

Білий дім не має повної картини конкуруючих центрів влади в українському уряді, включаючи військових, Службу безпеки та Офіс Зеленського. Ймовірно, такою роз’єднаністю можна пояснити чому деякі представники українського уряду, можливо, не знали про змову щодо Дугіних.