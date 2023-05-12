Кримінал

У Харкові до 15 років засудили чоловіка, який передавав окупантам координати українських військових

12 Травня 2023 17:40
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прокуратура

Київський райсуд Харкова оголосив вирок у справі відносно чоловіка, який передавав російським військовим точні координати розташування українських військових.

Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури 12 травня.

Підозрюваному 40 років, він з Луганщини. Слідчі встановили, що на окупантів він вийшов самостійно — на “Яшу” та “Урала”.

“Чоловік передавав їм інформацію про місця дислокації ЗСУ та розташування української військової техніки на Харківщині. Для збору даних він використовував своїх друга та дружину, які нічого не знали про його зрадницьку позицію”, — йдеться у повідомленні.

Дружину обвинувачений задіяв через те, що не вмів користуватися технікою справно — жінка робила скріншоти із вказанням точних геолокацій.

“Інформацію зловмисник надсилав окупантам через месенджер “Телеграм”. Правоохоронці затримали зрадника у Харкові наприкінці березня минулого року”, — інформує прокуратура.

Обвинувачений не визнав свою провину — на суді казав — думав, що спілкується з українськими розвідниками, а на російські номери він начебто не звернув увагу.

Вирок Київський райсуд виніс 8 травня. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.


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