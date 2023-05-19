У дружини Медведчука відсудили ліс на березі Дніпра

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури та повернув державі 9,5 га землі, які перебували у приватній власності дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про лісові ділянки у Бориспільському районі вартістю понад 204 млн грн.

“Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства”, – йдеться в повідомленні.