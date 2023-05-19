Кримінал

У дружини Медведчука відсудили ліс на березі Дніпра

19 Травня 2023 11:20
3
читать на русском →
Медведчук, прокуратура

Господарський суд Київської області задовольнив позов прокуратури та повернув державі 9,5 га землі, які перебували у приватній власності дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Йдеться про лісові ділянки у Бориспільському районі вартістю понад 204 млн грн.

“Прокурори в суді довели, що частина лісової ділянки на березі Дніпра у Бориспільському районі була відведена у приватну власність всупереч вимогам законодавства”, – йдеться в повідомленні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
19 Травня 2023 08:20
120

Повітряні сили знищили три “Калібри” і 16 безпілотників
19 Травня 2023 09:47
79

До України повернулася ще одна дитина, викрадена РФ
19 Травня 2023 07:27
19

На 4 напрямках фронту за добу сталося 29 бойових зіткнень, найгарячіші бої – за Бахмут та Мар’їнку, – Генштаб
19 Травня 2023 07:04
81

Ексголову Верховного суду Князєва заарештували
19 Травня 2023 06:54
106

США дозволять партнерам передавати Україні F-16 – CNN
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
Александр КИРШ

Как наши союзники мешают нам побеждать врага
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Весенний авитаминоз…
Александр КИРШ

Харьков: не первый, но и не второй
усі думки