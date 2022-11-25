Кримінал

СБУ затримала хакера за стримінг панорам Харкова для росіян

25 Листопада 2022 17:08
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сбу

Служба безпеки України у Харківській області затримала хакера, який втручався в систему відеоспостереження однієї з державних установ і “зливав” у мережу онлайн-трансляцію панорами міста.

Про це повідомляє начальник пресцентру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Кіберфахівці СБУ встановили, що до злочину причетний 48-річний харків’янин, який є фахівцем у галузі відеоспостереження й мережевого обладнання.

Зловмисник несанкціоновано приєднався до системи відеонагляду в одній з державних установ Харкова і таким чином отримав доступ до службової відео- та аудіоінформації. Оскільки цю систему відеоспостереження він монтував особисто, тож мав змогу незаконно налаштувати віддалене спостереження і прослуховування службових приміщень для себе.

Крім того, з самого початку війни чоловік змонтував вебкамеру на багатоповерхівці, що розташовується на одному з найбільших проспектів Харкова. Звідти він транслював онлайн-панорами цієї частини міста на багатомільйонну російську аудиторію.

Служба безпеки наразі ще перевіряє можливу причетність харків’янина до співпраці зі спецслужбами РФ, зокрема можливість передачі інформації про переміщення української військової техніки, а також коригування ворожого вогню по місту.

“За матеріалами СБУ чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронних комунікаційних мереж, учинене під час дії воєнного стану) Кримінального кодексу України. Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 10 до 15 років”, – повідомляє спікер Харківського управління СБУ.


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