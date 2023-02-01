Кримінал

СБУ проводить заходи, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом, – Малюк

1 Лютого 2023 15:39
19
сбу

Служба безпеки України зазначає, що масштабні оперативно-слідчі заходи, які силовики проводять 1 лютого, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

За словами Малюка, йдеться про відпрацювання осіб, котрі своїми діями шкодять безпеці держави у різних сферах: зрадників України і агентів російських спецслужб; представників організованої злочинності; посадовців, чиновників і корупціонерів, котрі підривають економіку країни і стабільне функціонування оборонно-промислового комплексу тощо.

Цього дня в рамках відкритих проваджень у різних регіонах України відбуваються десятки обшуків і вручення підозр фігурантам справ.

СБУ обіцяє поступово інформувати суспільство про результати слідчих дій і найближими днями.

“Ми виконуємо завдання, поставлене президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу.

І яскраве свідчення цьому – масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити – ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль”, – зазначив Малюк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
1 Лютого 2023 15:39
19

СБУ проводить заходи, направлені на боротьбу із внутрішнім ворогом, – Малюк
1 Лютого 2023 14:30
35

Аваков заявив, що під час обшуку в нього не знайшли нічого цікавого для слідства
1 Лютого 2023 14:21
48

СБУ викрила масштабні схеми привласнення на “Укрнафті” та “Укртатнафті”
1 Лютого 2023 13:41
63

Арахамія анонсував звільнення керівництва митниці
1 Лютого 2023 12:04
60

Журналісти ідентифікували окупантів, які обстрілюють Очаків з Кінбурнської коси
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
Денис КАЗАНСКИЙ

Бессмысленный ритуал
Александр КИРШ

— Какие вы, фи, грубые, не то что наша New York Times!
Андрій ВОЛКОВ

Складне питання інвестицій: які галузі залучають гроші під час війни
Віталій ПОРТНИКОВ

“Путин понял, что Украина не исчезнет”. Зачем Кремлю нужен Медведчук?
усі думки