СБУ ідентифікувала чиновника-колаборанта, який налагоджує подачу води до військових баз РФ у Криму

Служба безпеки України встановила особу “посадовця” окупаційної адміністрації у захопленій частині Херсонщини, який допомагає ворогу відновити подачу прісної води до Криму.

Про це повідомляє СБУ.

“Зловмисником є колишній керівник Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників. Саме він після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з агресором і погодився очолити створене окупантами “государственное унитарное предприятие водных ресурсов Херсонской области”, – йдеться в повідомленні.

Зрадник України виконує вказівки Кремля щодо налагодження безперебійного водопостачання до військових баз РФ на території тимчасово окупованого українського півострова. Для цього він підписав “доручення” щодо незаконного приєднання до складу окупаційного органу підрозділів Північно-Кримського каналу. Через цю гідротехнічну артерію він намагається забезпечити подачу дніпровської води до місць тимчасової дислокації окупаційних угруповань у захопленій частині півдня України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Однак, співробітники Служби безпеки знають про місця його перебування і проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти України.