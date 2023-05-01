Кримінал

Російські обстріли пошкодили енергомережі у двох областях — Міненерго

1 Травня 2023 12:28
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електроенергія

Увечері 30 квітня та в ніч на 1 травня Росія завдала чергового масованого удару по Україні, через що значно пошкоджені розподільчі мережі у Дніпропетровській та Херсонській областях. Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Як наслідок знеструмлено частину споживачів Дніпра та області. Також ускладнилася ситуація з електропостачанням у Херсонській області – через обстріл знеструмлено понад 11 000 абонентів у Херсоні та 7100 в області.

Повне усунення пошкоджень триватиме кілька діб.

Пошкодження об’єктів, що генерують електроенергію, не зафіксовано.

“Енергетична інфраструктура щодня потрапляє під обстріли окупантів у різних областях країни. Але наші енергетики намагаються повернути світло людям якнайшвидше, часто ризикуючи своїм життям та здоров’ям”, – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Міністр додав, що енергетики виконують роботи щодо відновлення постачання електроенергії цілодобово.

Зокрема, за минулу добу заживлено понад 7000 абонентів у Донецькій області та близько 3000 у Сумській області.


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