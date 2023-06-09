На Ізюмщині чоловік отримав хімічні опіки внаслідок вибуху

36-річний житель села Кам’янка Ізюмського району отримав хімічні опіки внаслідок вибуху міни “Пелюстка”.
Про це 9 червня повідомила пресслужба поліції Харківщини.
“Поліцейські встановили, що 36-річний мешканець села Кам’янка на подвір’ї свого домоволодіння знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій. Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна “Пелюстка”, — сказано у повідомлення.
Чоловіка ушпиталили.