Кримінал

На Ізюмщині чоловік отримав хімічні опіки внаслідок вибуху 36-річний житель села Кам’янка Ізюмського району отримав хімічні опіки внаслідок вибуху міни “Пелюстка”. Про це 9 червня повідомила пресслужба поліції Харківщини. “Поліцейські встановили, що 36-річний мешканець села Кам’янка на подвір’ї свого домоволодіння знайшов каструлю, яку вирішив викинути. Коли чоловік кинув її, здетонував вибуховий пристрій. Працівники слідчо-оперативної групи провели огляд місця події та встановили, що вибухнула міна “Пелюстка”, — сказано у повідомлення. Чоловіка ушпиталили.



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