Абхазія залишилася без електрики через зупинку Інгурської ГЕС

На всій території Абхазії зникла електрика через зупинку Інгурської ГЕС.

Як повідомила компанія “Чорноморенерго”, єдина станція, що живить Абхазію, припинила роботу 11 грудня через критично низький рівень води в Джварському водосховищі.

Обмеження на подачу електрики в Абхазії діють із початку листопада. Основне енергопостачання вона отримує за рахунок перетоку з Росії, а також від Інгурської ГЕС. З 9 грудня в Абхазії ввели новий графік відключень, згідно з яким електрику подають двічі в денний час доби на дві години 20 хвилин. У нічний час обмеження відсутні.

В Абхазії на тиждень припинено заняття у школах і дитячих садках. Також “влада” закликала провайдерів відключити інтернет по всій республіці в нічний час для боротьби з незаконним майнінгом криптовалют.