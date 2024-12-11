Економіка

Абхазія залишилася без електрики через зупинку Інгурської ГЕС
11 Грудня 2024 13:39
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грузія
Інгурська ГЕС / Фото: Sputnik

На всій території Абхазії зникла електрика через зупинку Інгурської ГЕС.

Як повідомила компанія “Чорноморенерго”, єдина станція, що живить Абхазію, припинила роботу 11 грудня через критично низький рівень води в Джварському водосховищі.

Обмеження на подачу електрики в Абхазії діють із початку листопада. Основне енергопостачання вона отримує за рахунок перетоку з Росії, а також від Інгурської ГЕС. З 9 грудня в Абхазії ввели новий графік відключень, згідно з яким електрику подають двічі в денний час доби на дві години 20 хвилин. У нічний час обмеження відсутні.

В Абхазії на тиждень припинено заняття у школах і дитячих садках. Також “влада” закликала провайдерів відключити інтернет по всій республіці в нічний час для боротьби з незаконним майнінгом криптовалют.


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