15-річний Адам Кадиров став начальником відділу забезпечення безпеки глави Чечні

Сина Рамзана Кадирова Адама призначили на «відповідальну посаду» у службу безпеки глави Чечні, повідомив депутат Держдуми Адам Делімханов.

«Призначення ДОРОГО ПЛЕМІННИКА на таку посаду є абсолютно закономірним. АДАМ РАМЗАНОВИЧ із самого дитинства проявляє себе як гідний чоловік, для якого поняття честі та гідності перебувають на першому місці», — написав Делімханов, не уточнивши про яку посаду йдеться.

Водночас, командир спецполку МВС по Чечні імені Ахмата Кадирова Замід Чалаєв у своєму інстаграмі уточнив, що 15-річного сина Кадирова призначили на посаду начальника відділу забезпечення безпеки голови Чечні.

На початку жовтня Адаму Кадирову надали звання героя Чечні. Пізніше глава Татарстану Рустам Мініханов нагородив сина Рамзана Кадирова орденом «Дуслик» «за значний внесок у зміцнення міжнаціонального та міжконфесійного миру та злагоди». Наступного дня глава Карачаєво-Черкесії Рашид Темрезов оголосив про нагородження Адама Кадирова вищою державною нагородою республіки «за особистий внесок у розвиток міжнаціональної та міжрегіональної єдності, зміцнення традиційних ісламських цінностей».