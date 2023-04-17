Політика

Зимово-весняний наступ Росії провалився, – вважає Буданов

17 Квітня 2023 20:38
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буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що 31 березня поточного року провалилася чергова спроба російського наступу.

“31 березня 2023 року провалилася чергова спроба російського наступу – так званого зимово-весняного. Ось офіційно я вам (кажу). 31 березня вони мали вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей. Знову-таки, це навіть не п’ята вже спроба, яка провалилася.

Наступального потенціалу для проведення стратегічної наступальної операції у Росії станом на зараз нема і найближчим часом не буде.

Росія перейшла до стратегічної оборонної операції. Їхнє завдання – це утримати захоплені наші території, зірвавши нашу наступальну операцію щодо їх звільнення”, – сказав Буданов в інтерв’ю NV.UA.

За його словами, винятками є два райони: спроба захопити Бахмут і спроба оточити Авдіївку з півночі; а все інше – “лінія (фронту) стоїть”.

Також керівник ГУР сказав, що спроба РФ захопити Бахмут триває з червня 2022 року – вже майже рік, як вони його нібито “захопили”, але місто доси “стоїть” попри складну ситуацію там.

При цьому з приводу контрнаступу України Буданов порадив “не слухати весь той шлак, який несеться по інтернету” про те, що він “зараз почнеться” чи що “його скасували”.


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