З’явились деталі атаки на авіабазу “Гвардійське” у Криму

У Росії заявили про нібито “ракетну атаку” на авіабазу окупантів “Гвардійське” в Криму, є поранені загарбники. Цікаво, що про “атаку” у РФ згадали лише 4 березня, хоча вона трапилась 1-го.

“Авіабаза “Гвардійське” атакована ракетами в Криму. 3 військовослужбовців поранено”, – йдеться у повідомленні ASTRA.

За даними цього Telegram-каналу, нібито дві “невстановлені ракети” впали на території авіабази “Гвардійське” (в/ч 46451) в районі 16:00 1 березня.

“Обидві ракети вибухнули. Пошкодження отримала руліжна дорога аеродрому. Поранено трьох військовослужбовців”, – стверджують автори.

Як пише “Радіо Свобода”, на аеродромі “Гвардійське” базується 37-й змішаний авіаційний полк ВПС РФ у складі двох ескадрилій Су-24М та Су-25СМ.