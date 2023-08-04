Суспільство

ЗСУ задіяли на півдні свіжі резерви

4 Серпня 2023 07:25
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зсу, запоріжжя, фронт

Сили оборони задіяли резервний 10-й армійський корпус для просування в районі населеного пункту Роботине у Запорізькій області.

Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що цього тижня на південному сході України точилися інтенсивні бої, оскільки Київ продовжував масштабну кампанію з відвоювання території за допомогою нового вливання військ, підготовлених і оснащених на Заході, але поки що немає жодних ознак серйозного прориву.

Також, ідеться в матеріалі, головна оборонна лінія Росії – фаланга окопів, розтяжок, протипіхотних і протитанкових мін – залишається попереду українських військ, які мають на меті просунутися на південь і перерізати російський сухопутний міст до Криму, що є ключовим маршрутом військового постачання.

WР пише, що українські війська почали поступово просуватися до цієї лінії, змінивши підхід, який передбачав невеликі піші переміщення військ, на більш потужний приплив сил з резервів 10-го українського корпусу з використанням танків і бронетехніки.

“Остання неділя боїв була важливою, тому що вони вирішили більше задіяти другий ешелон своїх військ, – цитує видання військового аналітика Роба Лі, який нещодавно побував на фронті і на власні очі спостерігав за наступом ЗСУ. – Поки що неясно, чи зазнали російські сили достатніх втрат, щоб створити умови для прориву. На цьому етапі ми чекаємо та спостерігаємо”.

Запеклі бої тривають навколо села Роботине – території, яку раніше утримували російські війська і яка знаходиться менш ніж за 2,5 км від головної оборонної лінії Кремля, – зазначається у матеріалі.

За деякими свідченнями, битва там є найближчим і найбільш реальним шляхом прориву України через російську лінію, а офіційні особи характеризують її як таку, що має велике “стратегічне значення”.


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