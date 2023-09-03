ЗСУ прорвала першу лінію російської оборони на південному фронті

Збройні сили України прорвали першу з трьох найукріпленішу лінію оборони російських військ на південному фронті. Про це в інтерв’ю британському виданню The Observer заявив командувач угрупуванням “Таврія”, генерал ЗСУ Олександр Тарнавський, який очолює південний контрнаступ.

«Ми зараз перебуваємо між першою та другою лініями оборони, — розповів він, говорячи про район Роботино-Вербове у Запорізькій області. – У центрі наступу ми зараз завершуємо знищення підрозділів противника, які забезпечують прикриття відходу російських військ за другу лінію оборони».

За оцінкою генерала, при спорудженні трьох ліній оборони на південному фронті Росія витратила 60% сил і коштів на обладнання першої з них, і лише по 20% — на дві інші, оскільки не очікувала, що ЗСУ прорвуть першу. «Росіяни вважали, що українці не пройдуть цієї лінії оборони. Готувалися понад рік. Вони зробили все, щоб цю територію було добре підготовлено», — зазначив Тарнавський.

Україна повільно підступалася до першої лінії оборони, тому що суцільні мінні поля постійно обстрілювалися військами РФ і розмінування можна було вести лише піхотою та лише вночі. Далі, на думку Тарнавського, поступ піде швидше, оскільки мінні поля вже не становлять суцільну смугу, а російська армія швидко витрачає резерви.

«Противник підтягує резерви не лише з України, а й із Росії. Але рано чи пізно у росіян закінчаться усі їхні найкращі солдати. Це дасть нам імпульс для того, щоб атакувати більше та швидше. У нас все попереду», – сказав Тарнавський.