Політика

ЗМІ: Макрон відклав візит до Києва

11 Лютого 2024 13:32
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Еммануель Макрон і Володимир Зеленський на зустрічі G7 у Хіросімі в травні 2023 року / Фото AFP

Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит в Україну з міркувань безпеки, повідомляє видання Challenges.

“Перший двосторонній візит… Макрона…, запланований на 13-14 лютого, переноситься”, – йдеться в повідомленні видання. Зазначається, що представники союзу французьких підприємців (Medef) також скасували заплановану поїздку до Києва.

Challenges пише, що Макрон також мав відвідати Одесу і оголосити про створення фонду в 200 мільйонів євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів, які здійснюють французькі малі та середні підприємства.

За даними видання, яке посилається на Єлисейський палац, візит Макрона було перенесено, щоб забезпечити його безпеку. Крім цього, президент Франції хоче напередодні поїздки в Україну активізувати її підтримку за рахунок нового пакета допомоги від Парижа і європейських партнерів.

Нова дата візиту Макрона в Україну не була визначена, пише Challenges.

Раніше Макрон заявляв, що Франція закінчить роботу над двосторонньою угодою про гарантії безпеки Україні найближчими тижнями, обіцяв оголосити про її підписання під час візиту в Україну в лютому.


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