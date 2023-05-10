ЗМІ: Безпілотники атакували нафтопровід “Дружба”

Нафтопровід «Дружба» знову атаковано у Брянській області. Він знаходиться за 150 кілометрів від кордону з Україною.

Як пише “База”, вранці 10 травня під обстріл потрапив наливний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень. Удари прийшлися по трьом порожнім резервуарам для зберігання нафтопродуктів — на них виявили пробоїни близько 10 сантиметрів. Жодних витоків чи займання при цьому не сталося, ніхто не постраждав.

Якими саме боєприпасами обстріляли «Дружбу», наразі намагаються з’ясувати. Наразі лише відомо, що два удари по резервуарах завдали близько п’ятої години ранку та з різницею у двадцять хвилин.