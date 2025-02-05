Злочинні угруповання українців у Польщі стають дедалі помітнішими – експерт

Злочинність серед іноземців у Польщі зростає, а кримінальні угруповання діють все жорсткіше, заявив доктор Маріуш Соколовський, викладач Варшавського університету та колишній речник головного коменданта поліції. В ефірі Першого каналу Польського радіо він наголосив, що боротьба з такими злочинними групами є серйозним викликом для правоохоронних органів.

«Про багато злочинів ми навіть не знаємо, адже жертви часто бояться звертатися до поліції. Йдеться переважно про угруповання з України, Грузії, Чечні та Білорусі. Найчастіше вони діють проти своїх же співгромадян, які перебувають у Польщі», – зазначив Соколовський.

На його думку, ці групи діють особливо жорсткими методами, а через їхню закритість впровадити агентів у середовище злочинців вкрай складно. До того ж, польська поліція стикається з нестачею кадрів і масовим звільненням досвідчених офіцерів, що лише ускладнює боротьбу зі злочинністю.

За даними польської поліції, за перші три квартали минулого року понад 13 тисяч іноземців вчинили злочини в країні. Найбільше серед них – громадян України (майже 8 тисяч), далі йдуть громадяни Грузії (близько 1,5 тисячі) та Білорусі (майже 1 тисяча).