Кримінал

Злочинні угруповання українців у Польщі стають дедалі помітнішими – експерт
5 Лютого 2025 21:54
читать на русском →
Ілюстративне фото / Фото Śląscy policjanci
Ілюстративне фото / Фото Śląscy policjanci

Злочинність серед іноземців у Польщі зростає, а кримінальні угруповання діють все жорсткіше, заявив доктор Маріуш Соколовський, викладач Варшавського університету та колишній речник головного коменданта поліції. В ефірі Першого каналу Польського радіо він наголосив, що боротьба з такими злочинними групами є серйозним викликом для правоохоронних органів.

«Про багато злочинів ми навіть не знаємо, адже жертви часто бояться звертатися до поліції. Йдеться переважно про угруповання з України, Грузії, Чечні та Білорусі. Найчастіше вони діють проти своїх же співгромадян, які перебувають у Польщі», – зазначив Соколовський.

На його думку, ці групи діють особливо жорсткими методами, а через їхню закритість впровадити агентів у середовище злочинців вкрай складно. До того ж, польська поліція стикається з нестачею кадрів і масовим звільненням досвідчених офіцерів, що лише ускладнює боротьбу зі злочинністю.

За даними польської поліції, за перші три квартали минулого року понад 13 тисяч іноземців вчинили злочини в країні. Найбільше серед них – громадян України (майже 8 тисяч), далі йдуть громадяни Грузії (близько 1,5 тисячі) та Білорусі (майже 1 тисяча).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
5 Лютого 2025 20:40

Зеленського шокували ціни в аптеках: “Абсолютно неприпустимо”
5 Лютого 2025 21:38

“Азов” поза обмінами: Прокопенко заявив, що жоден боєць бригади не повернувся з полону
5 Лютого 2025 20:00

Суд у США дозволив судити російський Сбербанк за фінансування бойовиків “ДНР”
5 Лютого 2025 19:29

Bloomberg: США готуються представити план Трампа щодо припинення війни в Україні
5 Лютого 2025 18:52

Україна та Чехія запускають спільне виробництво гвинтівок
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Якщо хтось поводить себе як **sня і говорить як **sня, то це і є **sня
Юрій ЧЕВОРДОВ

Майбутнє українських медіа: між кризою та трансформацією
Михайло ФЕДОРОВ

Перегони за ШІ розпочалися?
Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
усі думки