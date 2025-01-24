Суспільство

Журналісти встановили імена понад 90 тисяч російських військових, загиблих на війні проти України
24 Січня 2025 09:17
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Ілюстративне фото / Associated Press
Ілюстративне фото / Associated Press

Журналісти “Російської служби Бі-бі-сі” і “Медіазони” разом із командою волонтерів до 24 січня встановили за відкритими джерелами імена 90 019 російських військових, загиблих під час війни РФ проти України.

За останні два тижні, починаючи з 10 січня, журналісти і волонтери встановили імена 1964 осіб

23% усіх загиблих – це люди, які підписали контракт із Міноборони РФ уже після початку війни. 17% усіх відомих загиблих – ув’язнені, які поїхали на війну з колоній, 12% – мобілізовані.

17% встановлених загиблих – кадрові військові. У списку журналістів дев’ять генералів і 500 військових у званні від підполковника і вище.

Найбільше загиблих, станом на 24 січня, було в Башкортостані, зазначають автори дослідження. Влада і ЗМІ цього регіону повідомили про загибель загалом 3932 осіб.

Реальні втрати, зазначає ”Бі-бі-сі”, вищі, оскільки аналіз журналістів може охоплювати від 45% від реального числа загиблих.


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