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Журналісти підрахували, скільки військових баз Росії є в окупованому Криму

10 Грудня 2022 20:29
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крим

За 9 років окупації Криму Росія створила там величезну кількість своїх військових об’єктів.

Журналістам-розслідувачам вдалося зібрати понад 150 російських військових об’єктів на півострові. Вони встановили точні координати розташування та отримали супутникові фото, повідомляє Радіо Свобода.

Основна кількість російських кораблів зосереджена у Севастопольській бухті.

«Найцікавіші екземпляри» зосереджені біля бухти «Голландія». На супутникових знімках за 9 листопада біля причальної стінки стояли: великі десантні кораблі проектів 1135, 1171, 775, патрульні кораблі проектів 22160, ракетні катери проектів 1239, 1241 та крейсер проекту 11356, останній – це або флагман Чорноморського флоту РФ «Адмирал Макаров», або ж його аналог «Адмирал Эссен».

В 166-й дивізіон малих ракетних кораблів входять: «Бора», «Самум», «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Вишній волочек»; в 295-й дивізіон ракетних катерів входять: «Шуя», «Буря», «Набережные Челны», «Івановець» і «Бриз». Саме із цих кораблів і запускають смертоносні крилаті ракети на кшталт «Калібрів» по усій території України. При цьому самі кораблі під час запусків відходять від берега лише на кілька миль.

Розслідувачам вдалося встановити у Криму 10 працюючих військових аеродромів та 2 авіазаводи. На кожному з них є склади з боєприпасами та місткості з паливно-мастильними матеріалами, які б лише посилили вибух.

Зараз аеродром в Джанкої став головним логістичним хабом для російської армії та місцем базування ударних гелікоптерів. Це при тому, що раніше цей аеродром був запасний.

Зараз на ньому перебувають:

  • щонайменше 3 склади з боєприпасами,
  • понад 50 гелікоптерів Ка-52, Мі-28, Мі-35, Мі-8;
  • безліч облаштованих місць для розміщення зенітно-ракетних комплексів;
  • Ураження аеродрому в Джанкої було б дуже вигідним для ЗСУ, адже саме з нього здійснюється постачання окупантів в Херсонській та Запорізькій областях.

Недалеко від Севастополя розташований аеродром “Бельбек”. Раніше росіяни продовжили на ньому смугу для стратегічних бомбардувальників, однак зараз їх там нема. Все тому, що зберігати важливу авіацію у зоні досяжності Збройних Сил України росіянам небезпечно.

Водночас завдяки супутниковим знімкам на аеродромі помітили винищувачі Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Одне з головних авіаугруповань ворожої армії базується на аеродромі у Гвардійському. Там зосереджені штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме їх окупанти найчастіше використовують, щоб атакувати українські території на Півдні або Сході.

Ремонтують Су-25 на авіазаводі в Євпаторії, що також є ціллю для ЗСУ.


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