Кримінал

Жінка, яка розірвала та викинула на землю прапор України, отримала вирок

14 Квітня 2023 11:33
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прокуратура

Дергачівський районний суд Харківської області визнав винною 35-річну жінку за фактом публічної наруги над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України – карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років).

В листопаді минулого року жінка, перебуваючи біля будівлі Вільшанського старостату, зламала флагшток, на якому знаходився український стяг. 

Після цього вона зухвало зірвала прапор, розірвала на частини та кинула на землю неподалік адміністративної будівлі, повідомили в обласній прокуратурі.

10 квітня 2023 року суддя Дергачівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок стосовно жінки. Їй призначено покарання у виді 2 років позбавлення волі з іспитовим строком в 1 рік. 

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.


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Жінка, яка розірвала та викинула на землю прапор України, отримала вирок
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