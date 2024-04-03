Економіка

Землетрус на Тайвані зупинив роботу найбільшого у світі виробника чипів

3 Квітня 2024 16:45
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Тайвань
Завод TSMC на Тайвані / Фото: Depositphotos

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. зупинила деякі заводи з виробництва мікросхем та евакуювала персонал після найбільшого за останні 25 років землетрусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

TSMC — найбільший виробник чипів у світі, компанія постачає напівпровідники Apple і Nvidia. Лише одна вібрація може знищити цілі партії напівпровідників. Внаслідок землетрусу у Тайвані акції TSMC впали на 1,3%.

Технологічні компанії острова досі вивчають наслідки потужного землетрусу. Втім, будь-яка зупинка виробництва загрожує порушити складний виробничий процес напівпровідників.

“Деякі чипи високого класу потребують безперебійної роботи у вакуумному стані протягом кількох тижнів. Зупинка роботи в північних промислових районах Тайваню може означати, що деякі високоякісні чипи можуть зіпсуватися”, — кажуть аналітики.


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