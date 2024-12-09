Зеленський звернув увагу Німеччини на потребу України в ракетах Taurus

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з кандидатом у канцлери Німеччини Фрідріхом Мерцем наголосив на важливості посилення оборонних можливостей України, натякаючи на передачу ракет Taurus.

Про це повідомляє “Інтерфакс-Україна“

Зеленський подякував Німеччині за значну підтримку з боку уряду, парламенту та громадян, які прихистили українців із початку війни. Водночас він підкреслив, що Україна “дуже розраховує на посилення своєї далекобійності”.

Пресслужба Офісу президента повідомила, що обидва політики погодилися щодо необхідності зміцнення оборонних можливостей України та її інтеграції до НАТО. Хоча про ракети Taurus прямо не згадували, відомо, що Україна давно очікує на їхню передачу, попри заперечення чинного канцлера Олафа Шольца.

Фрідріх Мерц, який має високі шанси стати наступним канцлером Німеччини після виборів у лютому, підтримує надання Україні цієї далекобійної зброї.