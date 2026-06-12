Зеленський запровадив санкції проти “Газєта.Ру”, “Лєнта.Ру” та Спілки журналістів Росії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти російських пропагандистських медіа та суддів, причетних до переслідування українців.

Про це повідомив Офіс президента.

До санкційного пакета увійшли 29 фізичних та 17 юридичних осіб. Серед них — російські судді, які ухвалювали рішення щодо кримінального переслідування українців у Росії та тимчасово окупованому Криму, а також причетні до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків.

Реклама

Реклама

Окремо санкції запроваджено проти російських пропагандистських медіа та їхнього керівництва. До списку потрапили «Газєта.Ру», «Лєнта.Ру» та Спілка журналістів Росії.

Також під санкції потрапив московський суддя Тимур Вахрамєєв, якого в Офісі президента назвали причетним до політично мотивованих рішень проти українців. Зазначається, що він був залучений до ізоляції незаконно затриманих українських журналістів та причетний до ув’язнення журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Радник — уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк заявив, що всі причетні до переслідування українців та поширення російської пропаганди мають нести відповідальність.

«Українські санкції — лише початок, будуть і наступні рішення. Вдячні правозахисним організаціям за інформацію та допомогу в документуванні таких випадків», — зазначив Власюк.