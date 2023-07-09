Політика

Зеленський закликає до спільної відповіді на заявку України на вступ до НАТО

9 Липня 2023 19:29
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україна, нато

Президент України Володимир Зеленський закликає НАТО дати єдину відповідь на заявку України на членство напередодні саміту альянсу у Вільнюсі, передає CNN.

«Вільнюський саміт дуже важливий. Якщо немає єдності щодо технічного запрошення України приєднатися до альянсу, це все питання політичної волі, щоб знайти правильне формулювання і запросити Україну», – сказав Зеленський у попередньо записаному інтерв’ю ABC News.

«Це був би важливий меседж сказати, що НАТО не боїться Росії. Україна має отримати чіткі гарантії безпеки, поки вона не в НАТО. Тільки за таких умов наша зустріч буде мати зміст, інакше це просто чергова політика», – додав він.

На запитання, чи буде він присутній на зустрічі, Зеленський не дав чіткої відповіді, але сказав, що не поїде туди «заради розваги, якщо рішення було прийнято заздалегідь».

Зеленський також торкнувся контрнаступу, визнавши, що Україна хотіла б, щоб вона просувалась швидшими темпами.

«Ми всі хочемо це зробити швидше, тому що кожен день – це нові втрати українців», – сказав Зеленський, додавши, що Україна «іде вперед» і «не сидить на одному місці».

Український президент сказав ABC, що F-16 та будь-яке інше обладнання, яке потребує Україна, «дадуть нам можливість рухатися швидше, врятувати більше життів».

«Деяка зброя, яку нам надали наші союзники, допомагає нам рятувати життя, і я ціную це. Звичайно, затягування призведе до більшої втрати життів».


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