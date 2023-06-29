Зеленський закликав Європейську Раду розпочати переговори щодо членства України в ЄС

Президент Володимир Зеленський у четвер виступив на засіданні Європейської ради та закликав розпочати переговори про членство України в Євросоюзі.

За його словами, Україна готова до початку переговорів про членство з огляду на її прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявив, що Київ виконав усі сім рекомендацій Єврокомісії.

Зеленський запевнив, що Україна налаштована якнайшвидше підготуватися до початку переговорів про членство.

«Це історичний час, щоб розпочати переговори щодо членства України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна та сильна Європа, Європа світу немислима без України. Ми готові до початку переговорів про членство і наш прогрес у виконанні рекомендацій Єврокомісії варто зафіксувати», — сказав Зеленський.

Україна минулого року набула статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Щоб стати повноправним членом ЄС, Україна має виконати низку умов та рекомендацій Єврокомісії.