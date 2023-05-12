Зеленський: Ставка вислухала важливу доповідь Залужного

Відбулося чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ «Таврія». ОСУВи «Одеса», «Північ» – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад.

Були важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратпрому Камишина.

Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет”, – написав Зеленський в Telegram.