Політика

Зеленський сьогодні обговорить з Шольцем деталі постачання техніки

6 Січня 2023 07:55
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зброя

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену та канцлеру ФРН Олафу Шольцю “за рішення посилити нашу оборону”.

“Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це справді велика перемога для нашої держави. Усі деталі та терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером”, – сказав він.

США мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина – надати Україні бойові машини піхоти Marder, повідомляється на сайті Білого дому.

Крім того, Шольц за підсумками розмови з американським президентом Байденом заявив про намір Німеччини приєднатися до США у постачанні Україні додаткової батареї ЗРК “Patriot”.


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