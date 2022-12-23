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Зеленський розповів, за якої умови може знову поїхати за кордон на перемовини

23 Грудня 2022 20:48
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Президент Володимир Зеленський розповів, що може знову поїхати за кордон на особисті перемовини зі світовими лідерами як виняток, лише якщо вони матимуть стратегічне значення.

Про це він розповів на Конференції послів України.

Зеленський заявив, що його перший за час активної війни закордонний візит був результативним, та закликав українських дипломатів розглядати його «як дуже важливий орієнтир, як задану планку».

Президент наголосив, що у нього немає можливості здійснювати закордонні візити, як це робилося раніше, тож закликав послів боротися за стратегічні результати для України та знати, який результат вони потенційно можуть дати на своєму напрямку.

Зеленський додав, що як «виняток із загальної практики воєнного часу» може проводити переговори на особистому рівні, якщо такий візит потенційно матиме таке ж значуще, важливе, стратегічне наповнення, як і візит до Сполучених Штатів.

«…якщо від результатів візиту будуть абсолютно безпосередньо залежати наші Збройні сили, всі наші Сили оборони, якщо той чи інший наш партнер готовий брати на себе лідерство в реалізації пунктів української формули миру, якщо можуть бути визначальні кроки для прискорення нашої перемоги», — заявив Зеленський.


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