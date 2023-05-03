Політика

Зеленський провів зустріч зі спікером фінського парламенту та прем’єр-міністром Норвегії

3 Травня 2023 17:14
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Президент України Володимир Зеленський провів у Фінляндії зустріч зі спікером фінського парламенту Петтері Орпо і прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, обговорювали оборонну підтримку України.

“Зустрівся зі спікером парламенту Фінляндії Петтері Орпо та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере”, – написав Зеленський у телеграмі.

Під час зустрічі з Петтері Орпо Зеленський подякував за підтримку України під час її боротьби з агресією Росії.

“Дякую фінському народу за таку велику, потужну підтримку наших людей і, звісно, наших військових на полі бою. Адже для нас сьогодні головним завданням є деокупувати всі наші території”, – зазначив він.

У переговорах із Йонасом Гаром Стере основна увага була приділена ситуації на фронті та оборонній підтримці, яку Україна отримує від Норвегії.

“Дякую народу, уряду та парламенту Норвегії за підтримку наших людей і наших військових, усього українського суспільства”, – написав президент.


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