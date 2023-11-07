Зеленський ініціює продовження заборони експорту українського газу на 2024 рік

Президент України Володимир Зеленський ініціює продовження заборони на експорт природного газу українського походження у 2024 році.

Відповідне доручення Кабінету Міністрів закріплено в указі президента №737/2023 від 7 листопада 2023 р., яким введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від цього самого числа “Щодо додаткових заходів із посилення стійкості функціонування енергетичної системи та підготовки національної економіки до роботи в осінньо-зимовий період 2023/24 року”.

Кабінет Міністрів має в шестимісячний строк вжити заходів щодо нормативно-правового врегулювання питання встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту природного газу українського походження, йдеться в указі.