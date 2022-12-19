Політика

Зеленський хоче організувати найбільше, що потрібно зараз Україні – спецсаміт про формулу миру

19 Грудня 2022 07:36
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зеленський

Президент України Володимир Зеленський ініціює цієї зими спеціальний саміт, який буде присвячений українській формулі миру. “Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю”, – сказав очільник української держави у своєму традиційному вечірньому зверненні в неділю.

Зеленський зазначив, що українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки, глобально важливу. “Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що слугуватиме гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому – не якщо, а коли спрацює для українців”, – додав він.

Крім того, у своєму зверненні президент повідомив про нові результати у поверненні світла в домівки українців. “Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання електроенергії. Плюс вчора шість мільйонів. Тобто від удару терористів у п’ятницю вже є результат у дев’яти мільйонів людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту”, – заявив Зеленський.


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