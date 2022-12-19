Зеленський хоче організувати найбільше, що потрібно зараз Україні – спецсаміт про формулу миру

Президент України Володимир Зеленський ініціює цієї зими спеціальний саміт, який буде присвячений українській формулі миру. “Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю”, – сказав очільник української держави у своєму традиційному вечірньому зверненні в неділю.

Зеленський зазначив, що українська формула миру – це десять чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки, глобально важливу. “Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що слугуватиме гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому – не якщо, а коли спрацює для українців”, – додав він.

Крім того, у своєму зверненні президент повідомив про нові результати у поверненні світла в домівки українців. “Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання електроенергії. Плюс вчора шість мільйонів. Тобто від удару терористів у п’ятницю вже є результат у дев’яти мільйонів людей. У більшості міст нормалізується і робота транспорту”, – заявив Зеленський.