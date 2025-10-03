Збагатилися на 6,8 млн грн на шкільних укриттях: на Дніпропетровщині судитимуть посадовицю міськради з поплічником

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо посадовиці Самарівської міськради та інженера. За даними слідства, вони заволоділи 6,8 млн грн під час реконструкції укриттів у навчальних закладах.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року заступниця начальника одного з управлінь Самарівської міськради уклала договір із підконтрольним товариством на проведення робіт з реконструкції чотирьох укриттів у навчальних закладах міста Самар.

Надалі інженер з технічного нагляду вніс до актів виконаних робіт завідомо недостовірні відомості — завищив вартість використаних будівельних матеріалів та обсяг фактично виконаних робіт.

Посадовиця, достовірно знаючи про фіктивність інформації в актах, підписала їх, чим спричинила збитки державі на суму 6,8 млн грн.

Посадовиці Самарівської міської ради та інженера з технічного нагляду одного з товариств обвинувачують у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).