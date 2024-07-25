Кримінал

Затримано підозрюваного у вбивстві Фаріон
25 Липня 2024 15:11
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фаріон
Зліва направо: Єрмак, Зеленський і Клименко / Фото ОПУ

Підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон затримали в Дніпрі, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Щойно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон.

Операція із затримання була дуже непростою. Протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб.

Я вдячний кожному й кожній, хто щодня додавав більше фактів до картини злочину та наближає встановлення повної правди.

Затримано 18-річного хлопця. Тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Доручив міністру внутрішніх справ представити суспільству всі деталі”, – повідомив Зеленський.


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