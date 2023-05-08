Затримано одного з керівників Держпродспоживслужби в Харківській області

Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

Як повідомили в СБУ, учасники оборудки систематично вимагали гроші з представників українських компаній, які експортують вітчизняну агропродукцію.

За даними слідства, незаконну діяльність організував начальник одного з управлінь держустанови. Для реалізації злочинного механізму він залучив свого підлеглого – інспектора.

За хабарі посадовці обіцяли аграріям «безперешкодну» видачу фітосанітарного сертифіката відповідності сільгосппродукції.

Сума «данини» становила 100 дол. за одну вантажівку з товаром.

У випадку несплати – погрожували максимально затягувати бюрократичні процедури щодо отримання дозвільних документів.

Задокументувані два епізоди одержання неправомірної вигоди фігурантами за «сертифікацію» 20 фур з українським зерном.

Правоохоронці затримали організатора схеми на отриманні другої частини неправомірної вигоди.

Наразі йому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Також планується оголошення про підозру його спільнику. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.