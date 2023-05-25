Засуджена за хабар голова Харківського адмінсуду, пішла санінструктором до ЗСУ

Голова Харківського окружного адмінсуду Ольга Панченко, якій дали п’ять років за хабар у справі про забудову в Лісопарку, “нині виконує службово-бойові завдання щодо захисту незалежності та територіальної цілісності України”.

Так сказано в ухвалі Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, на яку посилається МГ Об’єктив. Ухвалу опублікували в Єдиному держреєстрі судових рішень.

“У судовому засіданні захисник (голови Харківського окружного адмінсуду Ольги Панченко) заявив клопотання про зупинення судового провадження у зв’язку тим, що обвинувачена призвана для проходження військової служби за призовом під час мобілізації та на даний час виконує службово-бойові завдання із захисту незалежності та територіальної цілісності України”, – зазначено в ухвалі.

Сама Панченко на чергове засідання суду не з’явилася. Адвокати повідомили, що вона знаходиться у військовій частині, де служить санітарним інструктором медичного пункту 4-го стрілецького батальйону (оборони об’єктів державного значення) з 21 березня 2023 року.

“З огляду на вищевикладене, перебування обвинуваченої на військовій службі, на переконання суду, є тією підставою, яка зобов’язує суд зупинити провадження щодо неї до звільнення з військової служби. За таких обставин клопотання захисника слід задовольнити та зупинити апеляційне провадження до звільнення обвинуваченої з військової служби“, – ухвалив суд.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд 31 січня оголосив вирок голові Харківського окружного адміністративного суду Ользі Панченко — п’ять років ув’язнення з позбавленням права обіймати посаду судді на три роки. Її викрили 21 вересня 2020 року — одразу після передачі хабаря іншій судді – Олені Заїчко. 13 жовтня Вища рада правосуддя усунула жінку від роботи. У суді Панченко стверджувала, що Заїчко нібито помстилася їй як голові суду за принципове ставлення до себе. Адвокати Панченко подали апеляційну скаргу на рішення Вищого антикорупційного суду. Саме цей апеляційний розгляд зараз і зупинили у зв’язку зі службою судді в ЗСУ.