Застосунок Армія+ отримає іноваційні оновлення

Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку зʼявляться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Черногоренко, ключові нововведення Армія+ включатимуть: