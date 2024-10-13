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Застосунок Армія+ отримає іноваційні оновлення
13 Жовтня 2024 17:03
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Зустріч представників Міноборони з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором / Фото Міноборони

Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку зʼявляться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, повідомляє пресслужба Міноборони.

За словами Черногоренко, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що  вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

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