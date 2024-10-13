Застосунок Армія+ отримає іноваційні оновлення

Наступне оновлення Армія+ отримає функції навчання, а в майбутньому у застосунку зʼявляться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів.
Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, повідомляє пресслужба Міноборони.
За словами Черногоренко, ключові нововведення Армія+ включатимуть:
- навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
- цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
- систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.