Замість того щоб обговорювати Україну, Венс читає європейцям лекції про демократію, – NYT

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив європейським лідерам, що найбільшу загрозу їхній безпеці становить не військова агресія з боку Росії або Китаю, а “придушення свободи слова” – зокрема спроби не допустити в уряд ультраправі партії.

Як пише The New York Times, аудиторія, яка здебільшого очікувала, що Венс викладе пріоритети адміністрації Трампа щодо трансатлантичного альянсу, військових видатків НАТО та перемовин із Росією про припинення війни РФ проти України, натомість отримала лекцію про те, що Венс назвав невдачами континенту в боротьбі за демократичні ідеали.

Зрештою, Венс лише мимохідь згадав про Україну. Він сказав, що Європа має “активізуватися”, але не назвав жодних термінів чи конкретних американських цілей для врегулювання шляхом переговорів.

Про що казав Венс

Джей Ді Венс під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що головною загрозою для Сполучених Штатів є не Росія чи Китай, а відхід Європи від спільних із Америкою цінностей.

Він висловив занепокоєння європейською безпекою та наголосив, що США прагнуть “раціональної домовленості між Україною та Росією”. Також Венс заявив про готовність поїхати до Москви для переговорів щодо України.

Коментуючи скасування президентських виборів у Румунії, він зазначив, що такі події “викликають в Америці шок” і змушують замислитися про подвійні стандарти демократії.

Окремо віцепрезидент США згадав проблему міграції, назвавши її “найнагальнішою загрозою”. Він заявив, що мігрантів потрібно “гнати” з Європи та США.

Щодо критики Ілона Маска з боку європейських політиків Венс порадив Європі “терпіти” його, зазначивши: “Якщо американська політика витримала 10 років нотацій від Грети Тунберг, то ви можете потерпіти Маска пару місяців”.