Залужний провів підсумкову розмову з генералом Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив сьогодні з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.

Участь в розмові також брав наступник Міллі – американський генерал Чарльз Браун.

“Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед”, – розповів Залужний у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що також розповів своїм американським колегам про основні потреби української армії – засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

“Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією”, – додав він.