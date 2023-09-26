Суспільство

Залужний провів підсумкову розмову з генералом Міллі

26 Вересня 2023 20:20
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Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поговорив сьогодні з главою Обʼєднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Це була підсумкова розмова, оскільки американський генерал цього тижня піде з посади.

Участь в розмові також брав наступник Міллі – американський генерал Чарльз Браун.

“Обговорили з партнерами ситуацію на фронті. Поінформував про перебіг оборонних та наступальних операцій. Обстановка контрольована. Наші воїни не допустили втрати жодної позиції. На деяких напрямках, попри шалений опір противника, продовжуємо рухатися вперед”, – розповів Залужний у своєму Telegram-каналі.

Головнокомандувач зазначив, що також розповів своїм американським колегам про основні потреби української армії – засоби протиповітряної оборони, артилерія та боєприпаси.

“Домовилися продовжувати роботу задля посилення Збройних сил України в боротьбі з російською агресією”, – додав він.


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