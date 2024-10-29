Забруднення атмосфери Землі досягло найвищого рівня за всю історію

Забруднення атмосфери Землі досягло рекордного рівня, посилюючи глобальне потепління, повідомляє The Washington Post з посиланням на дані Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

Концентрація діоксиду вуглецю — ключового фактора зміни клімату — зростає швидше, ніж будь-коли за історію людства, що пов’язано з інтенсивним використанням викопного палива та послабленням природних механізмів поглинання вуглецю.

Також рекордного рівня досягли показники метану та закису азоту, які мають значний вплив на підвищення температури. Упродовж останніх 14 місяців середня глобальна температура перевищувала доіндустріальний рівень на 1,5°C. Науковці вважають, що для запобігання подальшому потеплінню необхідно скоротити викиди парникових газів на 42% від рівня 2019 року.

Торік рівень CO₂ в атмосфері перевищив 420 ppm, що є найвищим показником з пліоценової епохи, понад три мільйони років тому. Високий рівень викидів зумовлений не лише використанням вугілля, нафти й газу, але й лісовими пожежами в Австралії та Канаді. Зростання концентрації метану, як вважають науковці, пов’язане з підвищенням активності мікроорганізмів у тропічних болотах і танучій арктичній тундрі.

Загальна здатність природних екосистем поглинати вуглець знизилася на 28% порівняно з попередніми роками, що може бути наслідком рекордно високих температур і збільшення стресу для рослин. Заступник генерального секретаря ВМО Коу Барретт зауважив, що глобальне потепління знижує ефективність природних вуглецевих поглиначів, що ускладнює досягнення кліматичних цілей і посилює ризики для суспільства.