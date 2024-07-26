Суспільство

За останні пів року в Україні стало вдвічі більше лудоманів, – Опендатабот
26 Липня 2024 13:29
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Кількість людей з обмеженнями через ігрову залежність збільшилась у 2 рази за перші півроку 2024. За перше півріччя 2024-го до реєстру людей з ігровою залежністю внесли 4585 людей. Це на 18% більше, ніж за попередні 2,5 року загалом.

Про це свідчать дані сервісу “Опендатабот”.

Наразі в реєстрі лудоманів перебувають 7874 людини, а за три роки його існування туди внесли імена 8456 залежних від ігор. Найбільш “рекордним” виявився квітень 2024 року — цього місяця до переліку внесли 1041 людину, а за останній місяць — червень — 524 людини.

Наразі такий реєстр щомісяця поповнюється в середньому на 760 людей. У першому півріччі 2023 року цей показник становив 115 людей, а у 2022-му — 26. Водночас за час існування цього реєстру з його переліку виключили 582 людини, переважна більшість яких — 71% — у 2024 році.

Наразі в Реєстрі лудоманів українці можуть опинитися у трьох випадках: самостійно подавши заяву на самообмеження, за рішенням КРАІЛ (Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей) на підставі заяви про обмеження від родичів, а також за рішенням суду.

Переважна більшість громадян — а саме 99% — потрапила до реєстру за заявою про самообмеження. Лише 1% лудоманів були внесені за рішенням КРАІЛ, тоді як жодна особа не була зареєстрована за рішенням суду.


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